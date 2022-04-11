Все разбитое и обгоревшее: освобожденная от оккупантов Ольховка почти полностью уничтожена (фото)

Населенный пункт Ольховка почти полностью уничтожен/Фото: Харьковская областная прокуратура, коллаж: "Сегодня"

Освобожденная от оккупантов Ольховка Харьковской области почти полностью уничтожена. Правоохранители продолжают фиксировать военные преступления страны-агрессора.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура

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В Ольховке находят технику РФ и тела оккупантов. Инфраструктура села во время оккупации получила повреждения.

"Во время осмотра места происшествия установлено, что большинство жилых домов, подсобных хозяйств, гражданский автотранспорт, местная школа и магазины повреждены или разрушены полностью. Также на месте обнаружена уничтоженная бронетехника оккупантов, использованное оружие и тела российских военнослужащих", — говорится в сообщении прокуратуры.

Оккупанты атаковали Харьковскую область — 10 мирных жителей погибли

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов поделился подробностями очередных атак армии РФ против мирных жителей региона.

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Глава области рассказал, что оккупанты продолжают атаковать мирное население. В течение дня враг обстреливал гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве и Дергачах.

"К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. По состоянию на данный момент известно об 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них — 1 ребенок", — сообщил Синегубов.

Кроме того, он добавил, что самой горячей точкой Харьковской области остается Изюм. Вооруженные силы Украины там ночью уничтожили колонну танков российской армии.

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