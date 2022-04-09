Оккупанты бомбят Харьков бесшумными снарядами на парашютах

Харьков подвергся бомбардировке новым видом оружия – снарядами, которые бесшумно спускаются на парашюте и не дают людям шанса по звуку определить опасность.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов во время общенационального информационного телемарафона.
Что известно
"Полтора месяца враг бомбит Харьков. Два последних дня наряду с минами, снарядами, "Градами", Харьков сталкивается с бомбардировкой новым видом бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах. Прошу вас ни в коем случае не приближаться к ним и сразу сообщать об этом спасателям по телефонам 101 или 112", — сказал Терехов.
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Позже украинский общественный телеканал "Суспільне" опубликовал фотографию падения такой бомбы на Харьков. По данным журналистов, снимок сделал очевидец.
Несколько таких снарядов 9 апреля взорвались в частном секторе Харькова. От взрывов образовались пятиметровые воронки. К счастью, погибших и раненых людей не было, потому что из этой части города все люди эвакуировались.
Ситуация в Харькове
- 7 апреля российские оккупанты обстреляли из артиллерии мирное население Харькова, в результате чего есть погибшие и раненые.
- 5 апреля российские преступные войска нанесли более 50 ударов по Харьковской области. Жертвами этого обстрела стали шестеро украинцев.
- 4 апреля российские войска нанесли 54 удара по Харьковской области. В результате погибли 6 человек и еще 9 получили ранения. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.