Враг снова атаковал Киев, ракета попала в многоэтажку (фото, видео)

Враг атаковал Киев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Враг с утра 16 марта атаковал Киев. В результате произошло обрушение в жилом доме в Шевченковском районе города.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

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Информация спасателям поступила в 06:16. По прибытию на место пожарные установили, что в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом, произошел обвал дома на 12-м и техническом этаже, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом.

Спасатели эвакуировали жителей дома и ликвидировали отдельные очаги пожара. По предварительной информации, пострадали два человека.

На месте задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава.

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В Киеве попали в еще одну многоэтажку. Фото: ГСЧС

Атаки на Киев усилились

В ночь на 14 марта в результате артиллерийского удара российких военных пострадала многоэтажка в Оболонском районе города.

15 марта состоялось сразу несколько атак. В Подольском районе снаряд оккупантов попал в десятиэтажку, пожар охватил первые пять этажей здания. В 06:46 спасатели локализовали возгорание, а в 06:51 – ликвидировали.

На Осокорках по ул. Садовое военные РФ попали снарядом в частный участок, в двухэтажном жилом доме вспыхнул пожар.

В пресс-службе метро заявили, что взрывной волной от снаряда оккупантов поврежден фасад здания станции "Лукьяновская" и служебные помещения.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что повреждено здание и в Святошинском районе. После попадания артиллерийского снаряда жилая многоэтажка вспыхнула.

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