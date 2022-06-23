Обстрел Чугуева и шесть ударов по Днепропетровской области: главное об атаках РФ за ночь (фото)

Обстрелы городов Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 23 июня враг снова обстрелял Днепропетровскую область, есть раненые. Также Харьков опять подвергся мощным обстрелам оккупантов.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию о военных событиях в некоторых областях.

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Днепропетровская область

Ночью российские войска обстреляли жилые кварталы Криворожского района Днепропетровской области. В Апостолово ранены два человека, город частично остался без света и воды. Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации области Валентин Резниченко.

"Враг 6 раз ударил по Криворожскому району. Коварно целился по жилым кварталам. В Апостолово ранены два человека. Их госпитализировали. Есть разрушение жилья. Город частично без света и воды. На улицах и подворьях после обстрела остались кассетные боеприпасы. Спасатели увели людей в безопасные места. Сейчас работают пиротехники. К настоящему времени уже обнаружено 16 кассетных элементов", – написал он.

Луганская область

Армия РФ захватила еще два населенных пункта: оккупированы захватчиками Лоскутовка и Рай-Александровка. ВСУ продолжают сдерживать россиян в Северодонецке и Сиротино, а также отбивают атаки от Золотого и Волчеяровки. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Российская армия нанесла авиационные удары по Верхнекаменке, Северодонецку и Сиротину, авиационно-ракетным ударам — по Горскому.

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По словам главы ОВА, оккупанты уничтожают промышленность в Северодонецке. Огнем поражены территории кирпичного завода, "Стеклопластика", а также завода химического нестандартизированного оборудования. Повреждено здание второй проходной "Азота".

"Российская армия "освобождает" Северодонецк от жизни и рабочих мест", — подчеркнул Гайдай.

Несколько раз за прошедшие сутки, 22 июня, россияне обстреляли Лисичанск. Зафиксированы разрушения в одной из школ города. В результате вражеских атак ранения получили трое мирных жителей. На днях было обнаружено тело мужчины без признаков жизни с ранениями, полученными при обстреле.

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Сумская область

Как сообщили в Генштабе ВСУ, враг продолжает обстрелы подразделений Сил обороны в приграничных районах Сумской области. На Северском направлении подразделения противника продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг содержит до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск. Совершенствует оборонные позиции в районе населенного пункта Теткино Курской области.

Харьковская область

С наступлением темного времени суток Харьков опять подвергся мощным обстрелам оккупантов. Ближе к полуночи 22 июня местные жители сообщили о мощных взрывах. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Утром 23 июня российские оккупанты обстреляли Чугуев. Предварительно известно об одном травмированном. Обстрел произошел около 7 утра, сообщила Суспільному мэр Галина Минаева.

"Обстрел частных домов. Есть раненые, информация уточняется. Сейчас есть информация, что один человек ранен. Прилетело недалеко от нашего коммунального предприятия, там дом горит, после этого дома еще нет информации", — рассказала Минаева.

Ранее мы сообщали, что РФ ударила семью ракетами по Николаеву.

Также напомним, оккупанты ударили по пляжу на Донбассе кассетными снарядами, ранены дети.