"Возвращайтесь домой. Для вас это единственный выход" – "Азов" дал последний шанс оккупантам

Защитники Мариуполя честно предупредили, что здесь ждет российских солдат / Коллаж "Сегодня"

Легендарный полк "Азов", который вот уже месяц ведет сопротивление российским оккупантам внутри заблокированного Мариуполя, обратился к солдатам Российской Федерации. Оккупанты получили шанс на выживание.

Видеообращение было размещено на телеграм-канале полка "Азов".

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Обращение

"Обращаюсь к тем, кто с оружием в руках пришел на нашу землю по преступному приказу, чтобы заживо хоронить себя в подарок Вове Путину и тараканам в его башке. Скоро эту войну признают преступной и льгот никаких не будет. Будет новый Хасавюрт, где ваша же власть, проигравшая в маленькой войне, спасет только свои шкуры, а вас – нет. Запомните, ваши семьи в случае вашей гибели не получат ничего. Вы, в случае инвалидности, не получите ничего. Ничего кроме звания "военного преступника" по прихоти алкоголика-командира", – говорится в обращении к русским солдатам.

Представитель "Азова" отметил, что желанием показать миру какую-то новую "великую Россию", власть этой страны только поставила крест на своем будущем. 15 тысяч человек уже погибли, 40 тысяч – ранены и еще неизвестно, сколько молодых людей еще погибнут в этой ненужной войне.

"Вы проиграли ценой умерших на твоих же глазах товарищей. Их все забудут. Их уже все забыли. Заставили матерей отказаться от сыновей. Вы должны были быть новым поколением. Поколение будущего, а вас пустили под нож за просто так. Возвращайтесь домой. Для вас это единственный выход из ситуации кроме смерти и увечий", – дали шанс русским солдатам защитники Мариуполя.

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