"Повертайтеся додому. Для вас це єдиний вихід" – "Азов" дав останній шанс окупантам

Захисники Маріуполя чесно попередили, що тут чекає на російських солдатів / Колаж "Сьогодні"

Легендарний полк "Азов", який ось уже місяць чинить опір російським окупантам всередині заблокованого Маріуполя, звернувся до солдатів Російської Федерації. Окупанти отримали шанс на виживання.

Відеозвернення було розміщено на телеграм-каналі полку "Азов" .

Реклама

Звернення

"Звертаюся до тих, хто зі зброєю в руках прийшов на нашу землю за злочинним наказом, щоб живцем ховати себе в подарунок Вові Путіну та тарганам у його голові. Скоро цю війну визнають злочинною і пільг ніяких не буде. Буде новий Хасавюрт, де ваша ж влада, яка програла в маленькій війні, врятує тільки свої шкури, а вас – ні. Запам'ятайте, що ваші сім'ї у разі вашої загибелі не отримають нічого. Ви, у разі інвалідності, нічого не отримаєте. Нічого крім звання "військового злочинця" за забаганкою алкоголіка-командира" , – йдеться у зверненні до російських солдатів.

Представник "Азова" зазначив, що бажанням показати світові якусь нову "велику Росію" влада цієї країни лише поставила хрест на своєму майбутньому. 15 тисяч людей уже загинули, 40 тисяч – поранено і ще невідомо, скільки молодих людей ще загинуть у цій непотрібній війні.

"Ви програли ціною померлих на твоїх очах товаришів. Їх усі забудуть. Їх уже всі забули. Змусили матерів відмовитись від синів. Ви мали бути новим поколінням. Покоління майбутнього, а вас пустили під ніж просто так. Повертайтеся додому. Для вас це єдиний вихід із ситуації крім смерті та каліцтв", – дали шанс російським солдатам захисники Маріуполя.

Реклама

Обстановка у місті-герої