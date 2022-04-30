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Воздушные силы ВСУ в течение суток уничтожили один штурмовик и 9 беспилотников

30 апреля, 01:46
ПВО продолжает уничтожать вражеские цели

Вооруженные силы Украины ликвидировали 10 воздушных целей врага. Коллаж "Сегодня"

В течение пятницы, 29 апреля, подразделения ПВО Сухопутных войск и Воздушных Сил ВСУ поразили десять воздушных целей российских агрессоров

Об этом сообщает пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ.

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"Один штурмовик Су-25 и сразу 9 беспилотников "Орлан-10" оккупантов 29 апреля уничтожает противовоздушную оборону Сухопутных войск и Воздушных сил, используя при этом различные средства поражения, включая переносные зенитные ракетные комплексы иностранного производства", – говорится в сообщении.

Потери РФ

Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.04 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 23 000 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 986 (+16) ед.
  • боевых бронированных машин ‒ 2418 (+29) ед.
  • артиллерийских систем – 435 (+4) ед.
  • РСЗО – 151 (+0) ед.
  • средств ПВО – 73 (+1) ед.,
  • самолетов – 189 (+2) ед.
  • вертолетов – 155 (+0) ед.
  • автомобильной техники – 1695 (+7) ед.
  • кораблей/катеров/boats – 8(+0) ед.
  • цистерн из ГСМ – 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14),
  • специальной техники – 31 (+0),
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4(+0).

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

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