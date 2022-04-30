Повітряні сили ЗСУ протягом доби знищили один штурмовик та 9 безпілотників

Збройні сили України ліквідували 10 повітряних цілей ворога. Колаж "Сьогодні"
Протягом п'ятниці, 29 квітня, підрозділи ППО Сухопутних військ та Повітряних Сил ЗСУ вразили десять повітряних цілей російських агресорів
Про це повідомляє прес-центр командування Повітряних сил ЗСУ.
Деталі
"Один штурмовик Су-25 і одразу 9 безпілотників "Орлан-10" окупантів 29 квітня знищує протиповітряну оборону Сухопутних військ та Повітряних сил, використовуючи при цьому різні засоби поразки, включаючи переносні зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва", – йдеться у повідомленні.
Втрати РФ
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.04 орієнтовно становили:
- особового складу – близько 23 000 (+200) осіб ліквідовано,
- танків – 986 (+16) од.
- бойових броньованих машин – 2418 (+29) од.
- артилерійських систем – 435 (+4) од.
- РСЗВ – 151 (+0) од.
- коштів ППО – 73 (+1) од.,
- Літаків – 189 (+2) од.
- вертольотів – 155 (+0) од.
- автомобільної техніки – 1695 (+7) од.
- кораблів/катерів/boats – 8(+0) од.
- цистерн із ПММ – 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 229 (+14),
- спеціальної техніки – 31 (+0),
- пускових установок ВТРК/ТРК – 4(+0).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.