Повітряні сили ЗСУ протягом доби знищили один штурмовик та 9 безпілотників

Протягом п'ятниці, 29 квітня, підрозділи ППО Сухопутних військ та Повітряних Сил ЗСУ вразили десять повітряних цілей російських агресорів

Про це повідомляє прес-центр командування Повітряних сил ЗСУ.

"Один штурмовик Су-25 і одразу 9 безпілотників "Орлан-10" окупантів 29 квітня знищує протиповітряну оборону Сухопутних військ та Повітряних сил, використовуючи при цьому різні засоби поразки, включаючи переносні зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва", – йдеться у повідомленні.