Воздушная тревога в Одессе: в городе слышны взрывы

В Одессе слышали взрывы. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Одессе слышны взрывы вечером 28 июня. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".
Сирены прозвучали в городе в 20:48. Уже через 20 минут появились сообщения от местных жителей о взрывах в Одессе.
Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук намекнул, что взрыв не был связан с ракетным ударом или обстрелом.
"Одесчина. Ситуация в городе и области контролируется. Угроза ракетных ударов остается ВЫСОКОЙ. Не мешайте ВСУ выполнять работу по защите наших рубежей и во время проведения военных операций. Реагируйте ответным образом на сигналы воздушной тревоги", – написал он в 21:25.
В Днепре прогремела серия взрывов
Во вторник, 28 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Местные жители слышали несколько взрывов. Сейчас в небе над городом большой столб дыма. Стало известно, что ракета попала в СТО "Автодизель". Под завалами находятся люди, спасатели уже на месте.
Местные жители сообщили о нескольких взрывах в Днепре. До этого в небе заметили пролетающую ракету в сторону города.
Затем мэр Днепра Борис Филатов подтвердил "прилеты" в городе.
"Прилеты. Из укрытий не выходим. Фото, видео не постим", – заявил городской голова.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты 28 июня нанесли ракетный удар по Николаеву. Над городом появился густой черный дым.