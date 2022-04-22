Войска США не будут участвовать в деблокаде Мариуполя — Пентагон

Кирби заявил, что ВМС США не помогут Украине с Мариуполем/Фото: коллаж: "Сегодня"

Военно-морские силы Соединенных Штатов Америки не будут участвовать в деблокаде Мариуполя.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

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"Если вы спрашиваете, собираются ли ВМС США участвовать в операциях в Черном море, с точки зрения прорыва блокады, ответ – нет", — сказал Кирби.

Обстановка в Мариуполе

21 апреля Мариуполь вновь подвергся бомбардировке и обстрелу, в том числе под удар попала территория завода "Азовсталь" .

. Утром 21 апреля Украина потребовала от России открыть гуманитарный коридор для эвакуации с территории завода "Азовсталь" 1000 мирных жителей .

. В пропагандистских российских СМИ появилось заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, что они уже "взяли под контроль" Мариуполь и якобы нужно всего 3-4 дня, чтобы "завершить работу на "Азовстали".

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