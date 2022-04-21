Дипломатический канал не работает. Нужна спецоперация по спасению Мариуполя – Маломуж

Такое решение должно быть принято в течение суток, дальше поздно

Николай Маломуж (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Деблокада Мариуполя возможна. О таких операциях вслух не говорят. Это может стать моментом истины для нас, а не для Путина.

Об этом рассказал Николай Маломуж телеведущим телеканала "Украина 24" Екатерине Федотенко и Олегу Белецкому в эфире проекта Freedom.

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Наши бойцы в Мариуполе находятся сейчас в очень плотном окружении и проводить любые операции очень тяжело, отметил Маломуж. Однако даже в таких сложных условиях нашим воинам удалось провести очень эффективную операцию и соединиться с нашими пограничниками и полицейскими, находившимися в другом регионе.

Бывший Глава Службы внешней разведки Украины проанализировал возможность деблокады Мариуполя: "Конечно, очень сложная ситуация, но я сам занимался специальными операциями, сам служил в спецназе, поэтому сама ситуация может быть решена, конечно сложно, очень сложная операция. Не буду расшифровывать возможные методы. Быстро деблокировать или нанести удары с тыла, выйти к нашим бойцам и провести эффективную деблокаду или вывод наших военнослужащих – это можно сделать. Но это сложная операция, и она ведется скрытно, о ней не должно объявляться, это просто неприемлемо".

Вторым вариантом спасения мариупольцев, по мнению Николая Маломужа, есть дипломатический путь. В частности, при участии Эрдогана и представителей Израиля, которые могут ходатайствовать о выводе людей и военнослужащих коридорами под обеспечением международного контроля.

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Однако это маловероятно: "Такие сценарии рассматриваются, но я знаю хорошо руководство России, Путина и думаю, что они на это не пойдут. У него сегодня символ – сломить сопротивление, захватить Мариуполь и особенно провести все самые жесткие меры по поводу, как они говорят, тех защитников, которые сегодня стоят в Мариуполе. Поэтому этот символ захвата Мариуполя – это момент истины и для Путина, и для его командования".

Маломуж считает, что в ближайшие дни ситуация в Мариуполе ухудшится, поэтому решение о возможной спецоперации нужно принимать немедленно, в течение суток.

"Я склоняюсь к тому, что если не работает эффективно дипломатический канал, все же нужно найти возможность, как это провести эффективно, чтобы спасти людей и вывести военнослужащих из этого региона. Я думаю, достаточно сегодня специальных подразделений в Украине для того, чтобы такие операции проводить. Это будет очень великий момент, истина для нас, а не для Путина", – сказал он.

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Ситуация в Мариуполе