Война в Украине закончится через два-три месяца – Вениславский

Федор Вениславский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Горячая фаза войны России против Украины завершится через две-три недели, а полностью война должна завершиться на протяжении двух-трех месяцев.

Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский (фракция "Слуга народа") в эфире национального телемарафона #UAразом.

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"С учетом тех результатов, которые мы имеем на сегодняшний день, с учетом того, что наши Вооруженные силы продемонстрировали, как они могут оттеснять врага с украинских земель, с учетом того, что западные партнёры сменили не только свои оценки того, что Украине необходимы срочно более новые образцы вооружения и они уже поступают ВСУ, я прогнозирую, что горячая, решительная фаза войны – это там две-три недели, а война полностью должна завершиться на протяжении двух-трех месяцев", – сказал он.

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