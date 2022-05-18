Военный аналитик заявил о серьезном осложнении для ВСУ на Донбассе

Том Купер заявил о серьезных осложнениях для ВСУ на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают наступление на Донбассе. Они расширили прорыв в линии разграничения на 4-5 километров. В частности, российские войска ведут серьезные бои в районе Северодонецка.

Об этом сообщил аналитик современной войны Том Купер в своем блоге для издания Medium.

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Он констатировал неспокойную ситуацию вдоль реки Северский Донец. Там проходят беспрерывные артиллерийские обстрелы. Однако ни Украина, ни Россия не ведет там наступление.

Сложная ситуация вокруг Северодонецка. Оккупанты захватили село Сиротино на юге Северодонецка. Также оккупанты закрепились в разбомбленном городе Рубежное и взяли под контроль где-то половину Воеводовки.

"Это хорошо демонстрирует, как сильно россияне давят на Северодонецк", – уверен Купер.

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Кроме того, осложняется ситуация у Попасной. Там российские войска уже захватили населенные пункты Александрополье и Новозвановку. Кроме того, они смогли дойти до Пилипчатиного.

По мнению военного аналитика, этим оккупанты расширили прорыв в линии разграничения на 4-5 км и вскоре могут перейти к маневренной войне.

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Успехи ВСУ в Харьковской области

Купер добавил, что в Харьковской области ВСУ гонят оккупантов к границе с Россией в районе Старицы, а также вступили в бои с оккупантами в Терновой. Кроме того поступают сообщения, что под ударами находятся российские позиции к востоку от реки Северский Донец в районе населенных пунктов Лосевка и Гонтаревка. Кроме того, появилась информация, что ВСУ наступают на Волчанск.

Военный аналитик добавил, что о достоверности этой информации мир узнает в ближайшие дни.

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