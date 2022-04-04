Военные РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами

Оккупанты снова обстреливают Николаев. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 4 апреля, российские оккупанты снова обстреляли Николаев. Враги запустили в город запрещенные кассетные снаряды.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

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О подробностях обстрела пока не сообщают. Городской голова Николаева призвал местных жителей держаться подальше от окон.

"Опять кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон. Всю информацию сообщу вам впоследствии. Не публикуем фото и видео! Не помогаем врагу!"- написал Сенкевич.

Ким: В Николаеве оккупанты обстреляли пять медучреждений

Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаев и область. В понедельник, 4 апреля, из-за врагов пострадали объекты здравоохранения. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в информационном марафоне на украинских телеканалах.

Ким рассказал, что оккупанты осуществляют обстрелы по всей Николаевской области, в том числе в Очакове и Николаеве. В результате обстрелов Николаева пострадало 5 медучреждений. При это в городе готовятся к новому возможному наступлению вражеских войск.