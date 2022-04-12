Власти Мариуполя подтвердили факт химической атаки на мирных жителей

Есть опасение, что россияне скинули на Мариуполь бомбу с зарином / Коллаж "Сегодня"

Городской совет Мариуполя, который уже месяц находится в блокаде российских войск, подтвердил факт химического отравления местных жителей после российской атаки беспилотника.

Подтверждения дал заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов британскому агентству Би-Би-Си.

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Что известно

"Мы не можем предоставить более подробную информацию. Но у нас есть подтверждение от военных, что это произошло", – сказал Орлов.

Обвинение в применении химических боеприпасов в Мариуполе поступило поздно вечером 11 апреля от батальона "Азов". Неизвестно, сколько солдат пострадало, но в батальоне заявили, что у его бойцов незначительные проблемы со здоровьем, включая одышку. Один мужчина, по сообщениям, упал с "ватными ногами".

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