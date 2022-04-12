Влада Маріуполя підтвердила факт хімічної атаки на мирних жителів

Є побоювання, що росіяни скинули на Маріуполь бомбу із зарином / Колаж "Сьогодні"
Міська рада Маріуполя, яка вже місяць перебуває в блокаді російських військ, підтвердила факт хімічного отруєння місцевих жителів після російської атаки безпілотника.
Підтвердження дав заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов британському агентству Бі-Бі-Сі.
Що відомо
"Ми не можемо надати більш детальну інформацію. Але ми маємо підтвердження від військових, що це сталося", – сказав Орлов.
Звинувачення у застосуванні хімічних боєприпасів у Маріуполі надійшло пізно ввечері 11 квітня від батальйону "Азов". Невідомо, скільки солдатів постраждало, але в батальйоні заявили, що у його бійців незначні проблеми зі здоров'ям, включаючи задишку. Один чоловік, за повідомленнями, впав з "ватними ногами".
Обстановка
- Російські окупанти скинули з безпілотника на Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, повідомив окремий загін спеціального призначення "Азов" 11 квітня.
- Наразі постраждалі від хімічної атаки перебувають у задовільному стані. Серед постраждалих мирних жителів найважчий стан – у літньої жінки, яка поки що не піднімається з ліжка.
- Згодом в "Азові" уточнили, що російські військові застосували бойову отруйну речовину "зарін".
- Заступник міністра оборони України Ганна Маляр припустила, що окупанти могли використовувати фосфорні боєприпаси.