"Весь мир должен знать, как РФ убивает украинцев": Кличко показал разрушенный дом в Киеве

Пожар после ракетного удара еще тушат. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко показал видео из разрушенного дома в Святошинском районе. Предварительно, от обстрела российскими оккупантами этого жилого дома погибли 4 человека

Соответствующее видео городской голова опубликовал в Telegram.

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"Весь мир должен знать и видеть, что происходит в Украине. Как Россия пытается уничтожить наше государство, наши города, как убивает украинцев. Это – дом в Святошинском районе столицы. Точнее, то – что от него осталось после попадания снаряда. Спасатели до сих пор гасят огонь с раннего утра", – написал Кличко.

В видео объяснение на трех языках:

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Ситуация в Украине 15 марта