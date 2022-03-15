"Весь мир должен знать, как РФ убивает украинцев": Кличко показал разрушенный дом в Киеве

Пожар после ракетного удара еще тушат. Фото: коллаж "Сегодня"
Мэр Киева Виталий Кличко показал видео из разрушенного дома в Святошинском районе. Предварительно, от обстрела российскими оккупантами этого жилого дома погибли 4 человека
Соответствующее видео городской голова опубликовал в Telegram.
"Весь мир должен знать и видеть, что происходит в Украине. Как Россия пытается уничтожить наше государство, наши города, как убивает украинцев. Это – дом в Святошинском районе столицы. Точнее, то – что от него осталось после попадания снаряда. Спасатели до сих пор гасят огонь с раннего утра", – написал Кличко.
В видео объяснение на трех языках:
Ситуация в Украине 15 марта
- Враг продолжает применять авиацию с целью поддержки наземных группировок и уничтожения военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. Идет формирование дополнительных оккупационных подразделений для ведения боевых действий на территории нашей страны.
- Большинство белорусских военных, в случае приказа на пересечение границы с Украиной, готовы сложить оружие.
- Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют уже более 13 500 человек личного состава. Также ВСУ уничтожили 1 279 бронированных машин врага.
- Запад усиливает давление на путинских олигархов. Испания арестовала шикарную яхту ценой в 140 миллионов долларов, которая принадлежит главе госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову. Хотя юридически судно зарегистрировано на его падчерицу Анастасию Игнатову.