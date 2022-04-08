Верещук: из горячих точек открыли 10 гумкоридоров – подробности

Ирина Верещук назвала маршруты для эвакуации людей / Фото: Коллаж: Сегодня
На пятницу, 8 апреля, запланировано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей. Сегодня есть возможность выехать из Мариуполя на собственном транспорте в Запорожье.
Об этом вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в Telegram.
8 апреля согласовано 10 гуманитарных коридоров:
- С Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.
- С Бердянска в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.
- Из города Токмак в Запорожье. На собственном транспорте, а также автобусы будут отправлены из Токмака. Место сбора: ул. Шевченко, 5
- Из города Энергодар в Запорожье. На собственном транспорте. Местные власти объявят место сбора автомобилей.
- Из города Мелитополь в Запорожье. На собственном транспорте, а также ведутся переговоры об освобождении захваченных оккупантами автобусов. В случае их возвращения место сбора людей – пожарная часть №10.
- Из города Северодонецк в город Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28
- Из города Лисичанск в город Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
- Из города Попасная в город Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.
- Из города Рубежное в город Бахмут.
- Из поселка Горское в город Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
"Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать при прекращении огня со стороны оккупационных российских войск", – добавила Верещук.
Из Славянска и Краматорска возобновили движение эвакуационных поездов
Возобновлено движение трех эвакуационных поездов, которые были заблокированы из-за российского авиаудара по путепроводу в районе станции Барвенково на Донецкой железной дороге. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту.