Верещук: з гарячих точок відкрили 10 гумкоридорів – подробиці

Ірина Верещук назвала маршрути для евакуації людей / Фото: Колаж: Сьогодні
На п'ятницю, 8 квітня, заплановано 10 гуманітарних коридорів для евакуації людей. Сьогодні є можливість виїхати із Маріуполя на власному транспорті до Запоріжжя.
Про це віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила у Telegram.
8 квітня погоджено 10 гуманітарних коридорів:
- З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
- З Бердянська до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.
- З міста Токмак до Запоріжжя. На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Токмак. Місце зборів: вул. Шевченка, 5
- З міста Енергодар до Запоріжжя. На власному транспорті. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.
- З міста Мелітополь до Запоріжжя. На власному транспорті, а також ведуться перемовини про звільнення захоплених окупантами автобусів. У разі їхнього повернення місце збору людей – пожежна частина №10.
- З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28
- З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- З міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- З міста Рубіжне до міста Бахмут.
- З селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагарина, 13.
"Усі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ", – додала Верещук.
Зі Слов'янська та Краматорська відновили рух евакуаційних потягів
Відновлено рух трьох евакуаційних потягів, які були заблоковані через російський авіаудар шляховодом у районі станції Барвінкове на Донецькій залізниці. Про це повідомляє голова Донецької ОВ Павло Кириленко.
Потяги вже перебувають на безпечній відстані від епіцентру авіаудару і прямують за певним маршрутом.