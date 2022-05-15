В Запорожской области оккупанты садят в тюрьму и сжигают своих сослуживцев

Российские оккупанты издеваются над своими военными. Фото: коллаж "Сегодня"
В Запорожской области российские оккупанты устроили настоящие зверства со своими же сослуживцами. Захватчики создали тюрьму для тех, кто отказывается воевать. Кроме того, они сжигают тела своих погибших военных в курятнике.
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
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В поселке Каменка Пологовского района россияне на блокпостах проверяют документы, делают полный осмотр автомобиля, телефона и личных вещей, а также требуют предъявлять еще и специальный пропуск, который выдают в оккупационной комендатуре.
Помещение училища оккупанты превратили в тюрьму, в которой держат своих военнослужащих, отказывающихся воевать.
В бывшем курятнике захватчики сжигают своих же погибших на поле боя. Местные также сообщают, что захватчики планируют перепись населения.
Кроме того, в селе Константиновка Мелитопольского района оккупанты роют окопы вдоль реки Молочная. Подобные окопы роют и в селах Вознесенка, Мордвиновка, Дунаевка, Гирсовка.
Также войска РФ продолжают обстреливать Гуляйполе и активно ищут свободные квартиры в центральной части Бердянска и на Бердянской косе. Двери в некоторых помещениях они взламывают.
В Мелитополе захватчики пытаются возобновить изготовление военной продукции на местном заводе автотракторных запчастей. Российские военные отдали приказ собрать всех работников и запустить производственный процесс.
В Терпинновской громаде Мелитопольского района новоназначенное руководство из коллаборантов выманивает у людей деньги якобы на сломанную водонапорную помпу, поэтому призывает население платить за коммунальные услуги в кассу, а не на официальные счета.
Оккупанты целый день атаковали Запорожскую область, разрушено около 60 домов
Российские оккупанты в течение суток 11 мая активно обстреливали жилые районы и инфраструктуру Камышевахской территориальной громады Запорожской области. Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
В результате атаки оккупантов разрушено около 60 домов мирных жителей. Кроме того, трое гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести. Один человек погиб.
"Не прекращали россияне и обстрелы Орехова. Третьи сутки подряд интенсивность артиллерийских атак по городу не утихают. Враг поставил цель уничтожить дома мирных жителей, студенческие общежития, больницу города. Сегодня российская ракета попала в элеватор", — говорится в сообщении.