Оккупанты целый день атаковали Запорожскую область, разрушены около 60 домов

Один человек в результате обстрелов погиб

Враг уничтожает населенные пункты Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты в течение суток 11 мая активно обстреливали жилые районы и инфраструктуру Камышеваской территориальной громады Запорожской области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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В результате атаки оккупантов было разрушено около 60 домов мирных жителей. Кроме того, трое гражданских получили ранения разной степени тяжести. Один человек погиб.

"Не прекращали россияне и обстрелы Орехова. Третьи сутки подряд интенсивность артиллерийских атак по городу не утихают. Враг поставил цель уничтожить дома мирных жителей, студенческие общежития, больницу города. Сегодня российская ракета попала в элеватор", — говорится в сообщении.

Решением Ореховского городского совета 13 мая 2022 с 18:00 начнется удлиненный комендантский час на территории города. До 6 утра 16 мая горожанам будет запрещено находиться на улицах или в общественных местах без специальных пропусков. Из дома можно выходить только для того, чтобы спуститься в укрытие или выгулять домашнего питомца.

Оккупанты ударили ракетами по Харьковской области

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные населённые пункты Украины. Враг атаковал Лозовскую громаду в Харьковской области.

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По словам мэра Лозовой Сергея Зеленского, оккупанты нанесли ракетный удар. В результате обстрела уничтожен состав сельхозпродукции.

"Трагический день для нашей общины. В результате ракетных обстрелов уничтожен склад сельхозпродукции. Один гражданский человек погиб", — рассказал Зеленский.

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