ВСУ назвали, какие российские корабли в Черном море находятся для блокировки района

В Черном море при выполнении задач по блокировке района, судоходству и работе портов, находятся 2 ракетных и 5 крупных десантных кораблей российских оккупантов.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Из-за того, что корабли российских захватчиков находятся в Черном море, сохраняется угроза ракетных ударов или высадки десанта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия мобилизует силы для того, чтобы сорвать европейское движение Украины

"Очень важно, что сейчас – через несколько недель – мы ожидаем ответа Европейского Союза на вопрос о статусе кандидата для Украины. Мы очень ожидаем. И я благодарен всем, кто уже высказался в поддержку нашего государства, в поддержку кандидатства. В частности, и в ответ на мои вопросы в обращениях к парламентам разных государств, форумам, студенческим и экспертным сообществам, людям на площадях разных европейских городов, которые митинговали в поддержку Украины, в поддержку нашего народа. Должны понимать, что Россия сейчас мобилизовала все свои силы, чтобы сорвать европейское движение Украины. И каждый инструмент – особенно публичные дискуссии и призывы – должен быть задействован на полную", — сказал Зеленский.