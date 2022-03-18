В Сумской области, возможно, будут открыты гуманитарные коридоры из 6 городов — председатель ОГА

По подтверждению коридоров опубликуют точную информацию/Фото: коллаж: "Сегодня"
В пятницу, 18 марта, в Сумской области, возможно, будут открыты гуманитарные коридорыиз 6 городов.
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
Подробности
Направления движения гуманитарных коридоров:
Тростянец – Полтавская область
Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.
Эвакуация будет проводиться частично на автобусах и личном транспорте.
Сумы – Полтавская область
Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.
Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица в Сумскую область будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.
Лебедин – Полтавская область
Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.
Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.
Конотоп – Полтавская область
Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны.
Из Конотопа выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
Великая Писаревка – Полтава
Великая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава.
Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
Краснополье – Полтавская область
Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава.
Частично на автобусах и личном транспорте.
"Места сбора — традиционные. Время выезда колонн — тоже. По подтверждению коридоров опубликуем точную информацию. В эвакуационные автобусы садятся: женщины, дети, пожилые люди, люди с инвалидностью. В первую очередь в автобусы садятся беременные женщины, женщины с детьми, люди с инвалидностью, пожилые люди. С домашними любимцами людей в эвакуационные автобусы берем. Мужчин, кроме как за рулем легковых авто быть не может", — отметил Живицкий.
Оккупанты собирают добровольцев из других стран для войны с Украиной
Командование Вооруженных сил РФ продолжает принимать меры по пополнению потерь личного состава за счет иностранцев. По имеющейся информации, российскими оккупантами уже подобрано около 1 000 добровольцев из представителей так называемой армии Башара Асада и Хезболлы. Главным требованием к иностранным боевикам является опыт ведения боевых действий в городе. В то же время, по имеющейся информации, целью вышеупомянутых боевиков является не участие в боевых действиях на территории Украины, а использование "командировки" как возможности попасть в страны Европы.