В Сумской области оккупанты сбрасывают самодельные бомбы с беспилотников (фото)

Оккупанты продолжают совершать преступления против человечества/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты с помощью беспилотников сбрасывали самодельные взрывные устройства на территорию Краснопольской громады Сумской области. Людей призывают не трогать опасные предметы.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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"На фото можно видеть как они выглядят: детонатор, пластид и куча шариков для пневматического оружия. Сверху оперение от воланчика. Вероятен радиус поражения 30-50 метров", — написал Живицкий в Telegram и добавил фото.

Он попросил, чтобы люди не трогали незнакомые предметы и не пытались обезвреживать их самостоятельно.

Оккупанты нанесли ракетные удары по Сумской области

Российские оккупанты выпустили шесть ракет по территории одной из громад Шосткинского района Сумской области.

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"Около 13:30 враг нанес ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской громады, Шосткинский район. Предварительно: было выпущено 6 ракет", – сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, данные по разрушениям и жертвам уточняются.

"Около 13:25 наблюдатели зафиксировали по шуму двигателя два реактивных самолета, которые вдоль границы Украины с РФ совершили около шести запусков ракет в направлении населенного пункта Гудово в поля", – рассказали украинские военные.

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