В Северодонецке оккупанты обстреляли больницу – есть жертва (видео)

Оккупанты обстреляли больницу, где были люди. Фото: коллаж "Сегодня"

В Луганской области российские оккупанты обстреляли Северодонецкую больницу. В результате этого погибла женщина.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, в области осталось только две больницы, которые функционируют, – в Северодонецке и Лисичанске. Сегодня, 27 апреля, оккупанты специально открыли огонь по медицинскому учреждению областного центра.

"Россияне знали, что больница не пуста, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами – и это их не остановило. Фактически орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать – врачей. Разрушение здания существенное. Пострадали сразу несколько этажей. Одна женщина погибла. Ей не раз предлагали эвакуацию", – подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что тем не менее больница продолжает спасать жизнь мирного населения.

"Мы не можем позволить себе оставить людей без помощи", – добавил глава Луганской ОВА.

По Луганской области оккупанты нанесли авиаудар – есть погибшие

Утром по Луганской области (по Горской общине) оккупанты нанесли авиаудар. По меньшей мере один человек погиб. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

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"С 5:00 российские войска непрерывно обстреливают населенные пункты Горской общины. Применяют "Грады" и артиллерию. Нанесен авиационный удар. Разрушений множество, уже найдено тело одного погибшего. Поиски продолжаются", – написал Гайдай.

По его словам, в Горском также сгорела электроподстанция.

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