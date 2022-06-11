В Северодонецке бойцы ВСУ "покрошили" оккупантов в ДК Химиков

Оккупанты несут потери в Северодонецк / Фото: Коллаж: Сегодня
В Северодонецке армия РФ понесла огромное потери во время проведения совещания в ДК Химиков. Количество погибших оккупантов уточняется. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Рашисты пытались провести совещание в одном из зданий Северодонецка, но что-то пошло не так, есть много погибших. Знаем, что даже в окна залетали туда гранаты, снаряды. Позже, возможно, будет информация, сможем сказать, кто именно там у них погиб, в Доме культуры Химиков", – рассказал Гайдай.
По его словам, большую часть города по-прежнему находится контролируют российские военные. Ситуация сложная, но стабильная.
Гайдай также отметил, оккупанты не контролируют трассу "Лисичанск-Бахмут", но обстреливают. Этой дорогой наши военные не пользуются, есть другие обходные пути, по которым доставляется гуманитарная помощь в города.
Ночью российские военные пытались прорвать нашу оборону в Тошковке, бои продолжаются, самая трудная ситуация именно там.
Ситуация в Северодонецке
- Русские оккупанты в Луганской области произвели мощный обстрел территории ЧАО "Северодонецкое объединение Азот". Во время атаки бомбоубежище уцелело, выбросов химических веществ в окружающую среду не произошло.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северодонецк остается эпицентром противостояния на Донбассе.
- Напомним, вечером 7 июня советник главы ОП Алексей Арестович заявлял, что Северодонецк не захвачен, но ВСУ "чуть-чуть откатились".
- В городе ощутимые потери понесли даже "кадыровцы", которые обычно не воюют на переднем плане. Также армия РФ подтягивает "пушечное мясо" из мобилизационного резерва.
- Разведка Великобритании заявила о том, что в ближайшие недели армия РФ установит полный контроль над Луганской областью.
- Украинское правительство и военные говорят о битве под Северодонецком все увереннее и, вероятно, успешно препятствуют российским войскам в тяжелой битве за город.