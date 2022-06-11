В Северодонецке бойцы ВСУ "покрошили" оккупантов в ДК Химиков

Оккупанты несут потери в Северодонецк / Фото: Коллаж: Сегодня

В Северодонецке армия РФ понесла огромное потери во время проведения совещания в ДК Химиков. Количество погибших оккупантов уточняется. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Рашисты пытались провести совещание в одном из зданий Северодонецка, но что-то пошло не так, есть много погибших. Знаем, что даже в окна залетали туда гранаты, снаряды. Позже, возможно, будет информация, сможем сказать, кто именно там у них погиб, в Доме культуры Химиков", – рассказал Гайдай.

По его словам, большую часть города по-прежнему находится контролируют российские военные. Ситуация сложная, но стабильная.

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Гайдай также отметил, оккупанты не контролируют трассу "Лисичанск-Бахмут", но обстреливают. Этой дорогой наши военные не пользуются, есть другие обходные пути, по которым доставляется гуманитарная помощь в города.

Ночью российские военные пытались прорвать нашу оборону в Тошковке, бои продолжаются, самая трудная ситуация именно там.

Ситуация в Северодонецке