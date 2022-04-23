В результате удара по командному пункту РФ в Херсонской области ликвидированы два генерала – ГУР

Украинские военные уничтожили пункт управления РФ / Коллаж "Сегодня"

Украинские вооруженные силы нанесли удар по передовому пункту управления 49-й Общевойсковой армии российских войск, который был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области. ВСУ ликвидировали двух генералов РФ.

Об этом сообщает ГУР Минобороны.

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"ВС Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49-й Общевоенной Армии российских оккупационных войск, который вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области", – говорится в сообщении.

ВСУ ликвидировали ППУ, а также двух генералов РФ, еще один тяжело ранен и эвакуирован в тяжелом состоянии.

Путин дал команду беречь технику, а солдат не жалеть

Президент России Владимир Путин дал военному командованию приказ не жалеть солдат, но беречь технику, рассказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

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По информации Романенко, Путин провел совещание с руководящим составом силовых структур.

"Было сказано, что солдат не жалеть. Это еще "жуковский подход", который прошел советские времена и есть в вооруженных силах РФ сейчас. А в отношении техники – быть очень осторожными, хранить, потому что восстановить фактически в ходе войны невозможно", – сообщил он.

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