В Попасной и Рубежном еды и воды для людей осталось на неделю
4 мая, 18:20
Украинские власти пытаются завозить гуманитарную помощь в зону боевых действий
В Луганской области сложная гуманитарная ситуация / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты пытаются создать на Луганщине искусственный голод. Они прицельно бьют по зернохранилищам и продуктовым складам. Особенно тяжелая ситуация в Попасной и Рубежно – еды и воды там осталось на неделю.
Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.