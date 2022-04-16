В Петербурге похоронили генерала Фролова, который был ликвидирован ВСУ

Фролова похоронили в Петербурге / Фото: Коллаж: Сегодня

В Петербурге похоронили заместителя командующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова. Об этом пишет Фонтанка.

Церемония прощания с заместителем командующего 8-й армии состоялась на Серафимовском кладбище. Похороны прошли с воинскими почестями, в церемонии принял участие губернатор.

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Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко был возмущен словами губернатора Санкт-Петербурга Беглова на похоронах, что российский генерал якобы "пал смертью храбрых" на украинской земле.

Потери оккупантов

Во время вторжения армии России в Украину погиб командир отряда СОБР (специальный отряд быстрого реагирования/ – Ред.) в Кемеровской области, полковник Константин Огий, воевавший ранее в Афганистане и Чечне.

Кроме того, украинские военные уничтожилиподразделение чеченских боевиков вместе с известным кадыровским командиром. Магомед Тушаев командовал 141-м моторизованным полком Росгвардии Чечни, который называли "элитным".

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ВСУ также ликвидировали командира разведывательной роты так называемой "Донецкой народной республики" Сергея Машкина.

Украинские военные ликвидировали еще одного российского террориста с так называемого сепаратистского региона "ДНР". На этот раз грузом 200 стал террорист по кличке "Воха", который командовал батальоном "Спарта" ДНР после гибели еще одного преступника по кличке "Моторола".

Наши воины также уничтожили командира танковой роты старшего лейтенанта Николая Шумицкого из Иркутска.