В освобожденных городах и селах Киевской области много мин, возвращаться пока нельзя – Маляр

2 апреля ВСУ освободили территорию от армии РФ / Коллаж "Сегодня"

Жителей Киевской области просят пока не возвращаться домой. На территории достаточно много мин и сейчас происходит зачистка и разминирование.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет РБК-Украина.

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"Несмотря на то, что Киевская область действительно освобождена от врага, на сегодня не рекомендуется возвращаться жителям в свои дома, потому что проводится зачистка и разминирование", – уточняет Анна Маляр.

Есть трагические случаи, когда люди подрываются на минах.

"Нужно подождать официального разрешения или официального заявления от Генерального штаба о том, что можно возвращаться в свои дома", – добавила Маляр.

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Киевская область свободна

2 апреля украинские военные освободили Ирпень, Бучу, Гостомель и всю Киевскую область от оккупантов. На данный момент на территории нет российской армии.

Позже в Сети появились фото разрушенных городов, а также мирных жителей, которых убила армия РФ.

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