У звільнених містах та селах Київської області багато мін, повертатися наразі не можна – Маляр

2 квітня ЗСУ звільнили територію від армії РФ / Колаж "Сьогодні"

Жителів Київської областіпросять поки що не повертатися додому. На території досить багато мін і зараз відбувається зачистка та розмінування.

Про це повідомляє заступник міністра оборони України Ганна Маляр, пише РБК-Україна.

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"Попри те, що Київська область справді звільнена від ворога, на сьогодні не рекомендується повертатися мешканцям у свої будинки, тому що проводиться зачистка та розмінування" , – уточнює Ганна Маляр.

Є трагічні випадки, коли люди підриваються на мінах.

"Потрібно почекати офіційного дозволу або офіційної заяви від Генерального штабу про те, що можна повертатися до своїх будинків" , – додала Маляр.

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Київська область вільна

2 квітня українські військові звільнили Ірпінь, Бучу, Гостомель та всю Київську область від окупантів. Наразі на території немає російської армії.

Згодом у Мережі з'явилися фото зруйнованих міст, а також мирних жителів, яких вбила армія РФ.

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