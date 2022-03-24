В ООН назвали количество погибших в войне мирных украинцев

В ООН обнародовали число погибших гражданских в войнев Украине / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Количество погибших мирных граждан в Украине превысило 1000 человек с начала российского вторжения в Украину – об этом заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает CNN. При этом там подчеркнули, что фактические цифры значительно выше.

"Большая часть зарегистрированных жертв среди гражданского населения была вызвана применением взрывчатых веществ с большой площадью поражения, в том числе обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиационными ударами", — говорится в сообщении.

В заявлении органа ООН четко описаны 1035 погибших среди гражданского населения: 214 мужчин, 160 женщин, 14 девочек и 28 мальчиков, а также 48 детей и 571 взрослый, чей пол пока неизвестен.

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Кроме того, по меньшей мере 1650 мирных жителей получили ранения с начала вторжения.

В Донецкой и Луганской областях на востоке Украины ООН зафиксировано 311 погибших и 857 раненых мирных жителей. В других регионах, в том числе в Киеве, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях, погибли 724 мирных жителя, 793 получили ранения.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека считает, что фактические цифры значительно выше, так как получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

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Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения, говорится в сообщении.

Война в Украине