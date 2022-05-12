В Одессе в результате обстрела пострадал архитектурный памятник города (видео)

Оккупанты уничтожают архитектурные памятники нашей страны/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Одессе в результате одного из ракетных обстрелов оккупантов пострадала архитектурная жемчужина города – Воронцовский дворец.

Об этом сообщили в Telegram-канале Одесского городского совета.

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Взрывной волной повреждены окна и элементы архитектурного памятника.

"Я хочу ещё раз обратиться к Международной организации ЮНЕСКО о принятии Одессы в список Всемирного наследия. Мы должны сохранить нашу архитектуру для будущих поколений — не только Одессы, но и всего мира", — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Оккупанты обстреливают Одессу

На днях российские оккупанты ударили по Одессе с применением авиации. Один человек погиб.

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Оккупанты выпустили по Одессе 7 ракет.

"Резервы ракет у врага, очевидно, на остатке, поскольку в ход явно пущены раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведения подводит", — говорится в сообщении.

Враг попал в торговый центр и склад готовой продукции широкого потребления.

"Враг продолжает психологическое давление и вот такие истерические атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. К сожалению, 1 человек погиб, 5 ранены доставлены в больницу, им оказана помощь. Продолжается тушение пожаров", — сообщили в командовании.

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