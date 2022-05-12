В Одесі внаслідок обстрілу постраждала архітектурна пам'ятка міста (відео)

Окупанти нищать архітектурні пам'ятки нашої країни/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Одесі внаслідок одного з ракетних обстрілів окупантів постраждала архітектурна перлина міста — Воронцовський палац.

Про це повідомили в Telegram-каналі Одеської міської ради.

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Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та елементи архітектурної пам'ятки.

"Я хочу ще раз звернутися до Міжнародної організації ЮНЕСКО про прийняття Одеси до Списку Всесвітньої спадщини. Ми повинні зберегти нашу архітектуру для майбутніх поколінь – не тільки Одеси, а й усього світу", – зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

Окупанти обстрілюють Одесу

Днями російські окупанти вдарили по Одесі з застосуванням авіації. Одна людина загинула.

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Окупанти випустили по Одесі семь ракет.

"Резерви ракет у ворога, вочевидь, на залишку, оскільки в хід явно пущені раритетні, радянського зразка, яких за віком вже наведення підводить", – йдеться у повідомленні.

Ворог влучив у торговий центр та склад готової продукції широкого споживання.

"Ворог продовжує психологічний тиск та отакі істеричні атаки на мирних мешканців і цивільну інфраструктуру. На жаль, одна людина загинула, п'ятеро поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу. Триває гасіння пожеж", – повідомили в командуванні.

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