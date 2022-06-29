В Николаеве и Херсоне слышны взрывы, куда попали ракеты захватчиков – подробности

Сенкевич призвал всех жителей Николаева перейти в укрытие. Коллаж "Сегодня"

Утро в среду, 29 июня, в Николаеве началось неспокойно. В городе прогремели взрывы.

Информацию о взрывах на своей странице в Telegram подтвердил мэр Николаева Олег Сенкевич.

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"С утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. На места уже выехали спасатели и медики. Прошу всех оставаться в укрытиях и не выходить на улицу до завершения воздушной тревоги. Не публикуйте фотографии с мест обстрелов.", – сообщил Сенкевич.

Чуть позже мэр города сообщил, что в Николаеве российская ракета попала в жилой многоэтажный дом. Информация о возможных жертвах уточняется.

Также взрывы были слышны в Херсоне.

"В Николаеве и Херсоне слышны взрывы", – говорится в приложении "еТревога"

РФ нанесла ракетный удар по Николаеву

Также оккупанты 28 июня нанесли ракетный удар по Николаеву. Над городом стоял густой черный дым. Местные жители слышали два громких взрыва. После этого в небе появился столб черного дыма. Выясняются все детали.

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Напомним, российские преступники обстреляли ракетами Николаев. Орки запустили по городу 11 ракет. Одна из них попала по центральному стадиону Николаева.

Ранее мы писали, что оккупанты ударили по Николаеву кассетными снарядами. Повреждены частные дома и автомобиль.