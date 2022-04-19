В Мариуполе за один день российские оккупанты похитили 98 детей

Военные РФ принудительно вывезли из Мариуполя 98 детей. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 18 апреля, российские оккупанты принудительно вывезли из заблокированного Мариуполя 98 детей.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Только за вчера оккупанты похитили 98 детей из Мариуполя и не устают фиксировать собственные преступления. Фиксируем. Работаем над верификацией и возвращением наших домой", – написал Андрющенко.

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Он также отметил, что информацию о вывозе украинских детей из Мариуполя подтверждают даже СМИ так называемой "ДНР" и России.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские оккупанты продолжают бомбить "Азовсталь" в Мариуполе, хотя знают, что там остается мирное население. Ценой крови мариупольцев Москва хочет объявить о победе.

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Также мы информировали, что Виктор Медведчук предложил Зеленскому и Путину обменять его на защитников и жителей Мариуполя.