В Мариуполе начали собирать материалы военных преступлений РФ

Мариуполь стал городом ужаса и гуманитарной катастрофы. Фото: коллаж "Сегодня"

Автор бренда Мариуполя Сергей Родионов объявил о запуске сбора историй мариупольцев для фиксации военных преступлений и создания мемориала жертв российской агрессии. Об этом сообщила пресс-служба городского совета Мариуполя.

Отмечается, что в 2016 году был представлен проект Бренда Мариуполя, который очерчивал стратегию развития города.

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"Через несколько лет Мариуполь превратился в центр инноваций, экспериментов, крупную культурную столицу. 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, Мариуполь быстро стал городом ужаса и большой гуманитарной катастрофы", – говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что большое количество жителей Мариуполя до сих пор находятся в городе без связи, прячась в подвалах. Только за месяц погибли тысячи граждан.

"Мы решили создать онлайн-архив историй мариупольцев, чтобы задокументировать военные преступления и создать базу для будущего мемориала", – заявили в мэрии.

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Желающим поделиться своими историями предлагают размещать их на данном ресурсе.

Напомним, Мариуполь с 3 марта героически защищается от российских оккупантов, которые обстреливают город из всех видов оружия. В результате обстрелов в городе разрушены жилые дома, объекты инфраструктуры, промышленные предприятия. Во что превратился ранее цветущий и развитый город – можно увидеть здесь.

Ранее сайт "Сегодня" информировал о том, как выживает Мариуполь в блокаде и какие предприятия на востоке продолжают работу.