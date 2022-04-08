В Макарове солдаты РФ расстреляли более 130 мирных жителей

Оккупанты стреляли в мирных людей / Коллаж "Сегодня"

132 мирных жителей российские оккупанты расстреляли в МакаровеКиевской области. Сам населенный пункт разрушен на 40%.

Об этом сообщает глава поселка Вадим Токарь, пишет Третья Сила.

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До войны в Макарове проживали до 15 тыс. жителей. Однако во время активной фазы обороны в поселке осталось менее тысячи людей.

"Мы увидели разрушенные дома. Поселок разрушен на 40%", – говорится в сообщении.

Оккупация в Макарове

24 февраля киевляне эвакуировались в Макаров из столицы. Тогда никто не знал, что ожидается в поселке через несколько дней.

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Военные РФ направляли оружие на людей и лишь под прицелом разрешали им передвигаться.

"В один из последующих дней, когда россияне уже оккупировали город и выстроили там свои блокпосты, у меня заболела маленькая дочь. Нужно было срочно искать лекарства. Мне ничего не оставалось, как идти на блокпост с поднятыми руками и сказать, что иду к человеку, у которого есть нужное лекарство. Российские военные, пацанва лет по 19-20, решила показать свою "крутизну", ведя меня под прицелом за лекарствами. К счастью, все обошлось без трагедии для меня", – сообщил нам житель Киева, попавший под оккупацию в Макарове.

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