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В Киевской области ВСУ "Стингером" сбили вражеский истребитель

Наталья Магдык
18 марта, 10:52
Катапультироваться экипаж врага не успел

Оккупанты несут потери / Фото: Коллаж: Сегодня

В Бучанском районе Киевской области Сухопутные войска Украины сбили российский истребитель-бомбардировочный СУ-34. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"Закрываем небо над Киевской областью своими силами! Около 8:15 в Бучанском районе, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский истребитель-бомбардировочный СУ-34. Самолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер", – говорится в его сообщении.

По его словам, катапультирование экипажа не замечено, самолет упал на временно оккупированной территории.

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Потери оккупантов

С начала войны РФ против Украины оккупанты потеряли огромное количество техники и около 14 200 человек личного состава. За прошлые сутки, 17 марта, ВСУ уничтожили 51 единицу военной техники РФ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 марта ориентировочно составили:

  • Личный состав – около 14 200 человек;
  • Танки – 450;
  • Боевые бронированные машины – 1448;
  • Артиллерийские системы – 205;
  • РСЗО – 72;
  • Системы ПВО – 43;
  • Самолеты – 93;
  • Вертолеты – 112;
  • Автомобильная техника – 879;
  • Легкие скоростные катера – 3;
  • Цистерны из ППМ – 60;
  • БПЛА – 12;
  • Специальная техника – 11.