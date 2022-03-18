На Київщині ЗСУ "Стінгером" збили ворожий винищувач

Окупанти несуть втрати / Фото: Колаж: Сьогодні

У Бучанському районі Київської області Сухопутні війська України збили російський винищувач-бомбардувальний СУ-34. Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

"Закриваємо небо над Київською областю самотужки! Близько 8:15 у Бучанському районі, підрозділами ППО Сухопутних військ України збито ворожий винищувач-бомбардувальний СУ-34. Літак збитий з використанням ПЗРК "Стінгер", – йдеться у його повідомленні.

За його словами, катапультування екіпажу не помічене, літак упав на тимчасово окупованій території.

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Втрати окупантів

З початку війни РФ проти України окупанти втратили величезну кількість техніки та близько 14 200 осіб особового складу. Минулої доби, 17 березня, ЗСУ знищили 51 одиницю військової техніки РФ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 18 березня орієнтовно склали: