В Киеве усилили комендантский час – два дня будем сидеть дома

Мэр города обратился к киевлянам. Фото: коллаж "Сегодня"
Комендантский час в Киеве был введен с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.
"Сегодня – сложный и опасный момент. По решению военного командования, с сегодняшнего дня – 15 марта, с 20:00 – в Киеве вводится комендантский час. Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта", – написал он.
Кличко отметил, что в среду целые сутки будет запрещено передвижение по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия.
Мэр попросил всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или в укрытии.
Ситуация в Украине 15 марта
- Враг продолжает применять авиацию с целью поддержки наземных группировок и уничтожения военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. Идет формирование дополнительных оккупационных подразделений для ведения боевых действий на территории нашей страны.
- Большинство белорусских военных, в случае приказа на пересечение границы с Украиной, готовы сложить оружие.
- Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют уже более 13 500 человек личного состава. Также ВСУ уничтожили 1 279 бронированных машин врага.
- Запад усиливает давление на путинских олигархов. Испания арестовала шикарную яхту ценой в 140 миллионов долларов, которая принадлежит главе госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову. Хотя юридически судно зарегистрировано на его падчерицу Анастасию Игнатову.