В Голой Пристани ликвидировали нардепа-коллаборанта Ковалева? Что известно

В Херсонской области ликвидировали предателя / Фото: Коллаж: Сегодня
В Херсонской области, по предварительной информации, ликвидировали нардепа-предателя Алексея Ковалева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил воин и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.
"По предварительной информации, в городе Голая Пристань уничтожен оставшийся в Херсоне нардеп-изменник Ковалев, который рассказывал, что "россия тут навсегда". Ждем официального подтверждения", – написал он и опубликовал видео.
На обнародованном видео – автомобиль, предположительно, принадлежавший Ковалеву. Лобовое стекло со стороны водителя разбито.
Пользователи соцсети отметили странный факт: коллаборант был убит в машине марки "Ланос", в то время как политики не ездят в авто такого уровня. По словам Шевченко, он допускает, что уничтожен именно Ковалев.
Пока подтверждения или опровержения информации от местных властей и ОВА нет.
Источники "Сегодня" в разведке ответили интригующе: "Видимо, неаккуратно курил в машине. Но у нас пока нет официального подтверждения". По предварительной информации наших спецслужб, в авто был не Ковалев. Кто именно – выясняют.
Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко опубликовал выдержки из интервью "Бабелю", где Ковалев рассказывал, что действительно ездил на "ланосе".
"Вернемся к вашему выезду в Херсонскую область. Вы уехали 28 февраля? — Да. Доехал до Кропивницкого, там у меня сломался автомобиль. Его нельзя было починить, взять другой тоже не получалось, так что купил себе Daewoo Lanos. Переночевал и уехал. Доехал до села Еланец в Николаевской области, там пробыл два дня — надо было определиться, что дальше, потому что неподалеку от Николаева были боевые действия, я не понимал, куда можно ехать. Дальше я отправился в Николаев и там прожил у друга примерно две недели. А когда узнал, что есть коридор, поехал в Херсон", — рассказывал Ковалев.
Что известно
- 8 июня народный депутат Украины Алексей Ковалев перешел на сторону российских оккупантов, захвативших часть Херсонской области, и уже начал сотрудничать с ними. Коллаборант сообщил о встрече с первым заместителем главы Администрации президента РФ Сергеем Кириенко и заверил, правда, с ошибками в тексте, что Россия "навсегда" в Херсонской области.
- 3 мая Ковалев был исключен из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, поскольку добровольно остался в оккупированном Херсоне и раздавал интервью российским пропагандистам. Тогда же фракция обратилась в генпрокуратуру и СБУ с призывом как можно скорее передать дело Ковалева в суд, предусмотрев, в частности, конфискацию его активов и имущества согласно действующему законодательству.
- Депутат-предатель Алексей Ковалев был аграрным бизнесменом в Херсонской области, и за пределами области о нем мало кто знал. В 2019 году он стал народным депутатом и попал в парламент как мажоритарщик от партии "Слуга народа".
- Став членом налогового комитета, Ковалев возглавил направление по вопросам акцизного налога и законодательного регулирования рынка спирта, алкоголя и табака.
- 28 декабря 2021 года Алексей Ковалев неожиданно для многих объявил о приобретении в собственность "4 канала".