У Голій Пристані ліквідували нардепа-колаборанта Ковальова? Що відомо

На Херсонщині ліквідували зрадника / Фото: Колаж: Сьогодні

На Херсонщині, за попередньою інформацією, ліквідували нардепа-зрадника Олексія Ковальова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив воїн та позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко.

"За попередньою інформацією, у місті Гола Пристань знищено нардепа-зрадника Ковальова, який залишився у Херсоні і розповідав, що "россия тут навсегда". Чекаємо на офіційне підтвердження", – написав він і опублікував відео.

На оприлюдненому відео – автомобіль, який, ймовірно, належав Ковальову. Лобове скло з боку водія розбите.

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Користувачі соцмережі відзначили дивний факт: колаборант був убитий у машині марки "Ланос", тоді як політики не їздять на авто такого рівня. За словами Шевченка, він припускає, що знищений саме Ковальов.

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Наразі підтвердження або спростування інформації від місцевої влади та ОВА немає.

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Джерела "Сьогодні" в розвідці відповіли з натяком: "Мабуть, неакуратно курив у машині. Але в нас поки що немає офіційного підтвердження". За попередньою інформацією наших спецслужб, в авто був не Ковальов. Хто саме – з'ясовують.

Нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко опублікував уривок з інтерв'ю "Бабелю", де Ковальов розповідав, що справді їздив "ланосом".

"Повернімося до вашого виїзду до Херсонської області. Ви поїхали 28 лютого? — Так. Доїхав до Кропивницького, там у мене зламався автомобіль. Його не можна було полагодити, взяти інший теж не виходило, тож купив собі Daewoo Lanos. Переночував і поїхав. Доїхав до села Єланець у Миколаївській області, там пробув два дні — треба було визначитися, що далі, бо неподалік від Миколаєва були бойові дії, я не розумів, куди можна їхати. Далі я вирушив у Миколаїв і там прожив у друга приблизно дві тижні. А коли дізнався, що є коридор, поїхав до Херсона", — розповідав Ковальов.

Що відомо