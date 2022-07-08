В "ДНР" узаконили смертную казнь

Пушилин подготовился к расстрелу защитников "Азова" / Коллаж "Сегодня"

Кремль и его марионеточные режимы перешли на новый уровень шантажа мирового сообщества. Они подготовили почву к тому, чтобы казнить иностранных граждан, которые попадут к ним в плен. Структура незаконного формирования "ДНР", выполняющая функцию местного парламента, отменила мораторий на исполнение смертных приговоров, который был принят законным правительством Украины в 2000 году.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Что известно

"Народный Совет отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Данная правовая норма вступит в силу после опубликования", — говорится в сообщении, размещенном на телеграм-канале незаконного органа квазиреспублики.

Ранее представители "ДНР" заявляли, что положения о смертной казни местного уголовно-исполнительного кодекса начнут действовать с 1 января 2025 года.

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