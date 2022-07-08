В "ДНР" узаконили смертную казнь

Пушилин подготовился к расстрелу защитников "Азова" / Коллаж "Сегодня"
Кремль и его марионеточные режимы перешли на новый уровень шантажа мирового сообщества. Они подготовили почву к тому, чтобы казнить иностранных граждан, которые попадут к ним в плен. Структура незаконного формирования "ДНР", выполняющая функцию местного парламента, отменила мораторий на исполнение смертных приговоров, который был принят законным правительством Украины в 2000 году.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Что известно
"Народный Совет отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Данная правовая норма вступит в силу после опубликования", — говорится в сообщении, размещенном на телеграм-канале незаконного органа квазиреспублики.
Ранее представители "ДНР" заявляли, что положения о смертной казни местного уголовно-исполнительного кодекса начнут действовать с 1 января 2025 года.
Ситуация
- Не имея соответствующего положения в уголовном-исполнительном кодексе и имея действующий мораторий на исполнение смертных приговоров так называемый "Верховный суд" так называемого "ДНР" 9 июня приговорил к казни трех иностранных граждан – контрактников ВСУ. Расстрел грозит подданным Великобритании Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, а также марокканцу Брагиму Саадуну.
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осудило смертный приговор, вынесенный трем иностранным защитникам "Азовстали".
- По словам президента Украины Владимира Зеленского, в плену в России и у ее марионеток находится более 2,5 тысячи защитников "Азовстали".
- В России звучат призывы не обменивать их на пленных российских солдат, а судить за терроризм.