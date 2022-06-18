Окупанти вивезли частину полонених захисників "Азовсталі" з "ДНР" – інсайд Снєгирьова

Росіяни шантажуватимуть українську владу смертним вироком бійцям "Азову", вважає експерт

Росія має намір шантажувати Україну долею полонених захисників Маріуполя / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти вивозять полонених бійців полку "Азов" з території так званої "ДНР" до Росії.

Про це розповів в ефірі Youtube-каналу "Україна 24" військовий експерт Дмитро Снєгирьов з посиланням на свої джерела.

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"За нашою інформацією, частина з них (бійців "Азова" – ред.) переведена до СІЗО міста Рязань. Їх фактично розпорошують по всій території Російської Федерації, щоб унеможливити контакти з ними і, відповідно, доступ представників міжнародних організацій та іноземних інституцій, які опікуються військовополоненими. Головне – теза, яку просувають росіяни. Це те, що вони не військовополонені, а "представники терористичних організацій", – повідомив Снєгирьов.

Також він прокоментував смертний вирок, який винесли в "ДНР" іноземним добровольцям ЗСУ.

"Проводяться паралелі стосовно того, що можливий смертний вирок і бійцям полку "Азов" як представникам "терористичної організації". Ця тема з можливим обміном буде мусуватися, я попереджую українське суспільство, як мінімум протягом року", – вважає експерт.

Нагадаємо, що окупанти доставили українських військовополонених з "Азовсталі" до колишньої виправної колонії у селі Оленівка під Донецьком.

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У "ДНР" погрожують трибуналом полоненим із "Азовсталі"

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін раніше заявив російським ЗМІ, що готує "міжнародний трибунал" українським полоненим з "Азовсталі".

Зі свого боку, як пояснив експерт з міжнародного права Гліб Богуш, "ДНР" не може організувати міжнародний трибунал, оскільки не є державою. Зараз, згідно з міжнародним правом, є дві конфліктуючі сторони – Україна та Росія. Тому всю відповідальність за те, що відбувається з українськими військовополоненими, несе РФ.

У "ДНР" немає мораторію на страту, тобто теоретично розстріли там можливі. Однак на це навіть Кремль навряд чи піде, бо вбивство полонених є воєнним злочином, який у цьому випадку навіть доводити не доведеться.

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Зазначимо, що кількість бійців, які вийшли з "Азовсталі", українською стороною офіційно досі не названо. За даними ж Міноборони Росії, у них у полоні опинилися близько 2000 українських військових. Важливий момент полягає в тому, що серед тих, хто вийшли з Азовсталі, далеко не всі бійці полку "Азов".

За даними військових експертів, зважаючи на великі втрати, у полоні у росіян опинилося максимум 200-300 азовців. Решта полонених – переважно частини морпіхів і прикордонників, що об'єдналися з полком вже під час захисту Маріуполя.