Пушилін підготувався до розстрілу захисників "Азова" / Колаж "Сьогодні"
Кремль та його маріонеткові режими перейшли на новий рівень шантажу світової спільноти. Вони підготували підґрунтя до того, щоб страчувати іноземних громадян, які потраплять до них у полон. Структура незаконного формування "ДНР", яка виконує функцію місцевого парламенту, скасувала мораторій на виконання смертних вироків, ухваленого законним урядом України у 2000 році.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Що відомо
"Народна Рада скасувала мораторій на виконання смертних вироків. Ця правова норма набуде чинності після опублікування", – йдеться у повідомленні, розміщеному на телеграм-каналі незаконного органу квазіреспубліки.
Раніше представники ДНР заявляли, що положення про смертну кару місцевого кримінально-виконавчого кодексу почнуть діяти з 1 січня 2025 року.
Ситуація
- Не маючи відповідного положення у кримінально-виконавчому кодексі та маючи чинний мораторій на виконання смертних вироків так званий "Верховний суд" так званого "ДНР" 9 червня засудив до страти трьох іноземних громадян – контрактників ЗСУ. Розстріл загрожує підданим Великої Британії Ейдену Асліну та Шону Піннеру , а також марокканцю Брагіму Саадуну.
- Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) засудило смертний вирок, винесений трьом іноземним захисникам "Азовсталі".
- За словами президента України Володимира Зеленського, у полоні в Росії та у її маріонеток перебуває понад 2,5 тисячі захисників "Азовсталі" .
- У Росії звучать заклики не обмінювати їх на полонених російських солдатів, а судити за тероризм.