В "ДНР" собираются казнить троих иностранцев-защитников "Азовстали"

Марионетки Кремля начали имитацию судебных процессов против защитников "Азовстали" / Коллаж "Сегодня"
Самопровозглашенные, а фактически находящиеся под контролем России "республики" на территории оккупированного Донбасса готовятся провести первые казни иностранцев – защитников "Азовстали", которые сдались в плен по договоренности через ООН.
Об этом сообщает британское агентство Би-Би-Си.
Что известно
Суд самопровозглашенной "ДНР" признал британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима виновными в попытке насильственного захвата власти в квази-республике, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Всем троим вынесли смертный приговор.
Все трое являются военнослужащими вооруженных сил Украины. Они подписали контракты с ВСУ еще до начала российского вторжения и оказались среди защитников металлургического комбината "Азовсталь".
Суд в закрытом режиме
Издание отмечает, что суд прошел в сжатые сроки, без доступа для журналистов и вся информация поступала только через российские пропагандистские СМИ. Российские пропагандисты утверждают, что обвиняемые якобы признались в "прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности". А эта статья предусматривает длительные сроки заключения вплоть до пожизненного.
Родственники осужденных рассказывали иностранным СМИ, что их близкие не получили нормальной защиты, а предоставленные им "адвокаты" ничего не делали.
Власти Британии ранее призывали "ДНР" "отнестись с милосердием" к попавшим в плен британцам. Сами Шон Пиннер и Эйден Аслин просили британского премьер-министра Бориса Джонсона помочь с их обменом на бывшего нардепа Виктора Медведчука, обвиняемого в госизмене.
Ситуация с пленными
- По словам президента Украины Владимира Зеленского, в плену в России находятся более 2,5 тысячи украинских защитников "Азовстали".
- Что РФ мечтает сделать с пленными бойцами "Азова": Невзоров сделал тревожное заявление.
- Жена командира "Азова" Дениса Прокопенко Екатерина сообщила об условиях, в которых удерживают пленных защитников Мариуполя. Ей удалось недолго пообщаться со своим мужем.
- Ранее состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и Россией, среди которых есть защитники Мариуполя.