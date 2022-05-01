В Днепропетровской области оккупанты обстреляли село, ранена женщина

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 1 мая, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате есть пострадавшая.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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"1 мая, 15:55. Вражеские обстрелы села в Синельниковском районе. Задело частный двор. Ранена женщина", – рассказал он.

В Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по агроскладам

В воскресенье, 1 мая, российские оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область. В этот раз ракета попала в склады агропредприятий. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"1 мая, 13:13. У нас "прилет" в Синельниковском районе. Людей не задело. Ракета попала в склады агропредприятий. Один пустой, другой с зерном. Они разрушены. Орки с болезненным упрямством "демилитаризируют" наши склады", – рассказал он.

При этом 1 мая в 11:00 наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник.

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