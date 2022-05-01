На Дніпропетровщині окупанти обстріляли село, поранено жінку

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 1 травня, російські окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок цього є потерпіла.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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"1 травня, 15:55. Ворожий обстріл села у Синельниківському районі. Зачепило приватне подвір'я. Поранено жінку", – розповів він.

У Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по агроскладах

У неділю, 1 травня, російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область. Цього разу ракета влучила у склади агропідприємств. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"1 травня, 13:13. У нас "приліт" у Синельниківському районі. Людей не зачепило. Ракета влучила у склади агропідприємств. Один порожній, другий із зерном. Вони зруйновані. Орки із хворобливою впертістю "демілітаризують" наші склади", – розповів він.

До того ж 1 травня об 11:00 наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник.

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