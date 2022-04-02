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В Беларуси оккупанты открыли базар для торговли награбленным в Украине – разведка

Наталья Магдык
2 апреля, 14:49
Российские солдаты--мародеры решили заработать на краденом в Украине, вещи и технику украинцев они распродают в Беларуси

Российские военные распродают украденное у мирного населения Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты вывезли награбленное в Украине во время войны в Беларусь и теперь все это распродают.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

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Солдаты-мародеры прихватили с собой украшения, автомобили, велосипеды, произведения искусства, мотоциклы, холодильники, посуду, ковры, детские игрушки, косметику, стиральные и посудомоечные машины.

Из города Бурынь (Конотопский р-н Сумская обл.) в направлении государственной границы движется колонна грузовых автомобилей с разнообразным имуществом — промышленными товарами и вещами домашнего обихода.

"В белорусском городе Мозырь зафиксировано скопление военных КАМАЗов, из которых солдаты выгружают свертки с вещами, которые они украли у украинцев. Награбленное отправляется в РФ российской службой экспресс-доставки СДЭК", – говорится в сообщении разведки.

Мародерство среди военных РФ

  • В Херсоне оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика", ограбили продуктовый и магазин сантехники – зашли и забрали унитазы.
  • Также российские захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и даже грабят церкви
  • 27 февраля в Верхнем Рогачике Херсонской области оккупанты вынесли сейф с деньгами из отделения ПриватБанка.
  • 1 марта российские военные ограбили супермаркет в Бобровице Черниговской области. Солдаты открыли кассу, забрали пищевые продукты.
  • В городе Корюковка Черниговской области оккупанты ночью обокрали церковь. В поисках пищи, военные РФ не побрезговали копаться даже в пакетах с объедками.